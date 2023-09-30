В Казани на проспекте Ямашева прошла четвертая сельхозярмарка — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Уже четвертую субботу подряд в Казани площадка на проспекте Ямашева превращается в большой рынок. На нем есть все от тыкв до початков кукурузы. Все это выращено на полях Спасского, Кайбицкого, Новошешминского, Аксубаевского и Пестречинского районов республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Среди покупателей сегодня можно было встретить и главу Минсельхоза региона Марата Зяббарова. Несмотря на то, что погода испытывала аграриев заморозками и засухой на прилавках всего достаточно, рассказал министр.

По его словам, цены на ярмарке ниже рыночных и рекомендованы самим ведомством. Так, например, картофель 18 рублей за килограмм, морковь — 25 рублей, лук — 22 рубля, мука — 30 рублей, сахар — 60 рублей.

По данным Росстата, в республике сохраняются доступные цены на продукты. Для сравнения: в Пермском крае цена на картофель стоит 30 рублей, чувашскую морковь можно приобрести за 39 рублей, а сахар в Удмуртии — за 72 рублей. Разница по некоторым позициям и в 1,5 раза больше.

— Цены в любом случае ниже, чем в торговых сетях, магазинах. На что-то процентов на пять, на что-то процентов на двадцать. Эти вопросы мы контролируем. На каждой площадке наши коллеги работают и смотрят чтобы цены не играли, — сказал Марат Зяббаров.

За первые три недели на ярмарках реализовано продукции на 230 миллионов рублей. Больше всего покупают овощей — 2 тысячи тонны, мяса — 182 тонны, 42 тонны — разливного молока.

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Максим Кокунин