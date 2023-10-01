На зимнее содержание улиц и дорог Иннополиса готовы направить 4,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На содержание улично-дорожной сети Иннополиса в зимний период 2023 года готовы выделить 4,2 млн рублей. Финансирование обеспечат из местного бюджета, следует из проекта контракта.

Работы требуется проводить с момента заключения контракта до 31 декабря 2023 года. Основная задача подрядчика — «обеспечение такого состояния дорог, велодорожек, тротуаров, дорожек в парках и скверах, при котором достигается беспрепятственность работы городского транспорта, безопасное движение пешеходов и транспорта».

Выполнять работы необходимо ежедневно по предварительной заявке заказчика. Подрядчик также должен самостоятельно, своевременно и незамедлительно приступать к ним в соответствии с погодными условиями.

Общая площадь твердого покрытия, на котором требуется проводить уборку, оценивается в 311 207,2 кв. метра. В перечне объектов, которые затронут работы, подъездная дорога школы «Иннополис», Центральный сквер города, лесопарковая зона и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подрядчику выступающий заказчиком исполком Иннополиса готов выплатить аванс в течение десяти дней с момента заключения контракта. Он составит 30% от цены договора.

Напомним, в 2021 году содержание объектов благоустройства Иннополиса в зимний период оценили в 1,3 млн рублей. В сумму контракта входила очистка от снежно-ледяных образований, посыпание дорог пескосоляной смесью и противогололедным реагентом и так далее.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина