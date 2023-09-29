Сегодня в Казани прогнозируется до +19 градусов

В пятницу, 29 сентября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +17 до +19 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха не превысят +16..+21°С.

Также в Казани прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в субботу и воскресенье, 30 сентября и 1 октября, Татарстан окажется под влиянием антициклона. Вероятность осадков небольшая.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина