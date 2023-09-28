В Альметьевском районе ФСБ накрыла нарколабораторию — изъято 17 кг мефедрона

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

Накануне Набережночелнинский суд отправил в СИЗО уроженца Башкортостана Антона Цыганкова. В арендуемом им доме одного из сел Альметьевского района Татарстана сотрудники ФСБ обнаружили подпольную лабораторию и изъяли 17,7 кг мефедрона.



Как выяснило «Реальное время», 21 сентября в доме подозреваемого чекисты нашли лишь 650 граммов синтетического наркотика, более детальное обследование показало — одно из помещений было приспособлено для серийного производства запрещенных веществ. Там была изъята основная партия, готовая к продаже.

В пресс-службе Набережночелнинского суда уточнили: на заседании по мере пресечения следователь УФСБ по Татарстану просил о водворении Цыганкова под стражу до 22 ноября, причем сам обвиняемый и его адвокат не возражали.

Дело возбуждено по статьям о производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на сбыт.