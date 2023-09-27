Жительницу Казани подозревают в истязании троих дочерей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жительницу Казани заподозрили в истязании троих дочерей 12 лет, 4 лет и 8 месяцев. Об сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По информации следствия, 32-летняя женщина была пьяна, когда била девочек. Старшая дочь сообщила о случившемся отцу. Он вернулся домой с работы, вызвал полицию и медиков.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой одной из предусмотренных законом мер пресечения.

В августе Московский суд Казани вынес приговор матери, которая избила дочь ради мести сожителю и сняла это на видео. Евгению Артюхину признали виновной в жестоком обращении и истязании малолетней. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы в ИК общего режима.

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Маргарита Головатенко