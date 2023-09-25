Реаниматолог из челнинской БСМП спас 4-летнего ребенка в самолете

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации №2 в БСМП Набережных Челнов Евгений Думаньян спас четырехлетнего ребенка в самолете на высоте 10 тысяч метров над землей. Борт следовал из Челнов в Санкт-Петербург, сообщили в горздраве.



У ребенка начались судороги и поднялась температура, — рассказал врач:

— Все это время он был в полукоматозном состоянии, как во сне. Я оказал первую помощь, применил навыки реаниматолога. Мальчик пришел в сознание и протянул ручки к родителям.

Таким образом, удалось избежать экстренной посадки самолета с 200 пассажирами на борту.

Примечательно, что врач летел на Всероссийский конгресс ведущих анестезиологов и реаниматологов, где выступил с докладом об экстренной помощи пациентам в неотложных состояниях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко