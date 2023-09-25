В России на квитанциях за ЖКУ хотят указывать сумму экономии за счет энергоэффективности

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги могут начать указывать сумму экономии средств за энергоэффективность. С предложением внести такую строчку в платежки намерена выступить заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Светлана Разворотнева предлагает указывать в квитанции сумму, которую россиянин платит за отопление, и сумму, в которую бы обошлось теплоснабжение при проживании в доме класса энергоэффективности А. По ее мнению, «конкретные рубли» в платежке эффективнее обычного информирования населения.

Внести законопроект на рассмотрение она планирует в осеннюю сессию Госдумы, пишет «Интерфакс».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане в квитанциях за ЖКУ строка «отопление» может появиться уже в октябре. Это затронет районы, в которых подачу тепла в дома начали в сентябре. Среди них, например, Арский, Новошешминский и Черемшанский районы.



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Татьяна Демина