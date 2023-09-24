Минниханов наградил победителей Всероссийской спартакиады Следственного комитета России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус наградили победителей Всероссийской спартакиады СКР в общекомандном зачете, сообщили в пресс-службе раиса республики.



В общекомандном зачете первое место заняла команда Приволжского федерального округа.

На втором месте — команда Сибирского федерального округа, бронзу забрал Северо-западный федеральный округ.



— Мы искренне благодарны каждому из вас, и сегодня кто-то получил награду, кто-то пока еще не получил. Но главное, что вы вместе решаете важнейшую правоохранительную задачу — я говорю это как руководитель субъекта страны — ваша работа очень важна для обеспечения правопорядка и развития экономики. Не знаю, каков порядок выбора места будущих игр — но Татарстан всегда готов принять вас и — добро пожаловать! — сказал Рустам Минниханов.

Всего в финальных играх приняли участие восемь сборных команд федеральных округов, а также команды центрального аппарата СК России и Следственного управления по Татарстану. Порядка 350 участников из 39 регионов страны соревновались в пяти спортивных дисциплинах — волейбол, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол и плавание.

В первую очередь награждали победителей спартакиады в индивидуально-командных видах спорта (плавание, легкая атлетика), награды вручали руководитель СУ СКР по Татарстану Валерий Липский и заслуженный тренер России, главный судья соревнований Ольга Павлова.

Затем состоялась церемония награждения победители в командных видах спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол), награды вручили министр спорта Татарстана Владимир Леонов и олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина.

Помимо этого, Рустам Минниханов и Александр Клаус также провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы совершенствования деятельности Следственного управления СКР по Татарстану.



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Илина Хакимова