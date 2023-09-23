За сутки в Казани произошло пять ДТП с пострадавшими

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За пятницу, 22 сентября, в столице Татарстана произошло 195 аварий. По данным Госавтоинспекции Казани, из них пять — с пострадавшими: два наезда на пешеходов, столкновение, наезд на стоящее транспортное средство и наезд на велосипедиста.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у двух автомобилистов не было водительского удостоверения.

По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили четырех человек.

realnoevremya.ru (архив)

Вечером в четверг на улице Воровского в Казани произошел смертельный наезд. По данным Госавтоинспекции, под колеса иномарки попал 45-летний пешеход. Он скончался на месте происшествия.

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Айрат Назипов