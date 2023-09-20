«Мы сами вооружаемся»: премьер-министр Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео The White House/YouTube.com

Польша перестала вооружать Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

— Мы не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современным оружием, — передает его высказывания портал Wgospodarce.

Спикер подчеркнул, что правительство не собирается рисковать безопасностью Украины.

Накануне президент Польши сравнил Украину с утопленником, который утягивает за собой своих спасителей. Он констатировал, что его страна обязана в первую очередь руководствоваться своими интересами.

В конце июля президент России Владимир Путин оценил возможные планы Польши ввести войска на территорию Украины. По его мнению, такая идея «никогда не покидала польские элиты». При этом президент не увидел в этой инициативе угроз для национальной безопасности России.

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Айрат Назипов