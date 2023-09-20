Индонезия выдала предполагаемого организатора преступного сообщества мошенников в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Индонезия выдала России Павла Миронова — предполагаемого организатора преступного сообщества мошенников, действовавшего в Татарстане с февраля 2017 года по октябрь 2021 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

В Индонезии Павла Миронова, находящегося в розыске, задержали в августе. В Россию обвиняемого в создании преступного сообщества (статья 210 УК) и крупном мошенничестве (статья 159) доставили в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД.



Как рассказали в Министерстве внутренних дел России, мужчина и его сообщники зарегистрировали три юрлица и обучали финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс» и криптобиржах. Офисы их компании находились в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.

Злоумышленники нелегально получили базу номеров татарстанцев, обзванивали их и сообщали о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью $300 долларов. Когда потенциальный клиент впервые приходил в их офис, они определяли его состоятельность, получали сведения об отсутствии банковских задолженностей и крупных финансовых обременений, а затем предлагали обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют.

На следующем этапе гражданина уговаривали вложить как минимум $5 тысяч и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не было такой суммы, они помогли получить кредит, заявили в МВД России.



— В действительности программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми, — рассказали в ведомстве.

Поступившие на него деньги граждан злоумышленник переводили на свои счета злоумышленников. Общая сумма ущерба превысила 120 млн рублей.



«Реальное время» писало, что из родной Самары Павел Миронов переехал за границу осенью 2021 года и часть преступных манипуляций, по версии силовиков, совершал дистанционно, из Таиланда, имитируя поступление средств на счет, заключение сделки и прочее. В международный розыск по уголовному делу объявлена и его близкая подруга.



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Татьяна Демина