Высшее образование назвал полезным каждый третий предприниматель Казани

Диплом о высшем образовании помог каждому третьему бизнесмену из столицы Татарстана, говорится в исследовании «Стартап Академии» Школы управления «Сколково».

Остальным опрошенным пригождаются советы знакомых предпринимателей (27%), профильная литература (12%) и статьи на интересующие темы (13%). Интересно, что лишь 5% бизнесменов вдохновляет описанный в СМИ путь успешных коллег.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уверены, что не обладают необходимым объемом знаний, более трети респондентов (36%). Заинтересован в получении дополнительного предпринимательского образования каждый четвертый казанский предприниматель. Среди причин для продолжения обучения звучало улучшение финансовых показателей своей деятельности, развитие своих умений (23%) и расширение кругозора (16%). Наиболее распространенные преграды — это недостаток времени (30%) и денежных средств (21%).

Получить предпринимательское образование в России предпочли бы 43% опрошенных, за границей — 36%. Остальные затруднились дать ответ.

Напомним, у большинства курьеров в России есть высшее образование. Каждый четвертый доставщик учится, а каждый восьмой — ведет свой бизнес.

Галия Гарифуллина