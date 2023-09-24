В Казани подорожали глазированные творожные сырки

Глазированные шоколадом творожные сырки подорожали в Казани за год на 4,3%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В августе 2023 года средняя цена составила 952,27 рубля за один килограмм.

В целом в Татарстане средняя стоимость глазированных шоколадом творожных сырков за год почти не изменилась. Ценник в августе составил 1004,26 рубля за 1 кг.

Согласно данным Росстата, в августе 2022 года один килограмм глазированных шоколадом творожных сырков стоил в Казани в среднем 912,75 рубля. В целом по Татарстану ценник достигал 993,3 рубля.

Напомним, продукты питания в Татарстане в августе 2023 года подорожали в годовом выражении на 3,03%. По отношению в концу прошлого года цены выросли на 2,5%. В месячном выражении зафиксировали дефляцию в 0,19%.



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Татьяна Демина