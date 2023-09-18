Почти половина казанских рекрутеров доверяет устным рекомендациям

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В столице Татарстана устные рекомендации внушают доверие 49% рекрутеров, письменные — 13%. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Не доверяет рекомендациям каждый пятый кадровик (22%).

Хорошие рекомендации, которые способствовали найму кандидатов, давали более чем половине претендентов на трудоустройство (54%). Больше всего ценит мнение руководства соискателей 85% рекрутеров.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Интересно, что при этом 66% кадровиков не считают рекомендации ключевым фактором при отборе сотрудников.

Напомним, каждый третий работодатель в Казани использует фразу «Мы вам перезвоним» как синоним отказа в найме. Однако каждый второй работодатель считает, что после обещания перезвонить соискателям действительно нужно ждать звонка.

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Галия Гарифуллина