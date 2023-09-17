Президент Финляндии отметил важность сохранения отношений с Россией

Западу необходимо найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и после завершения украинского конфликта, считает президент Финляндии Саули Ниинистё.



— Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга, — приводит RT слова Ниинистё из интервью газете The New York Times.

По его словам, во избежание нового вооруженного конфликта необходимо доверие.

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Маргарита Головатенко