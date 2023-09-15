Правительство России утвердило Стратегию развития конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России утвердило Стратегию развития конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года. План конкретных мероприятий по ее реализации разработает Министерство промышленности и торговли страны к марту 2024 года.

Стратегия направлена на повышение эффективности продвижения отечественных товаров и услуг, результатов научной и образовательной деятельности на внутренний и внешние рынки через выставки, конгрессы и форумы. В ее задачи входит улучшение качества и доступности конгрессно-выставочных услуг, подготовка кадров, совершенствование системы сбора и анализа статистики, а также создание и развитие необходимой инфраструктуры.

Российские регионы могут сформировать свои программы развития конгрессно-выставочной индустрии, создания и продвижения местных выставочно-ярмарочных брендов, уточнили в пресс-службе правительства России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В документе указано, что доля России на мировом рынке международных конгрессных мероприятий не превышает 1%. На ее территории проводится не более 100 значимых международных конгрессов.

Всего же в мире каждый год проводится примерно 8 тысяч значимых отраслевых и научных конгрессных мероприятий, организуемых международными ассоциациями. В общей сложности в них ежегодно участвуют около 4 млн человек.



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Татьяна Демина