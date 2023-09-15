Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов

В пятницу, 15 сентября, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24 °С.



Также в Казани ожидается восточный, северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. В ближайшие выходные сохранится теплая погода — воздух прогреется до +24 градусов.



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Татьяна Демина