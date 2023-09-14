В Новошешминском районе Татарстана рабочего завалило грунтом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора республики по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

В селе Ленино Новошешминского района Татарстана рабочего завалило грунтом. Инцидент произошел 14 сентября около 12.00 во время производства работ по укладке водопровода, ведущего к кафе.

Как сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли мужчину из-под завала. Он не получил серьезных травм.

На место происшествия выезжал прокурор Новошешминского района Руслан Гизятов. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда.

realnoevremya.ru (архив)

В июле на стройке в Набережных Челнах погиб рабочий. Его завалило обрушившимся грунтом на улице Вазиля Мавликова. Прибывшие на место спасатели откопали 43-летнего мужчину и передали медикам. Однако спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть пострадавшего.

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Айрат Назипов