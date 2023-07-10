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В Набережных Челнах рабочего насмерть завалило грунтом

17:20, 10.07.2023
В Набережных Челнах рабочего насмерть завалило грунтом
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

На стройке в Набережных Челнах погиб рабочий. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, его завалило обрушившимся грунтом на улице Вазиля Мавликова.

Прибывшие на место спасатели откопали 43-летнего мужчину и передали медикам. Однако спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть пострадавшего.

По данному факту следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В начале июля в Татарстане возбудили уголовное дело после падения монтажника из люльки автокрана в Елабуге. Предположительно, он упал с высоты восьмого этажа. 35-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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