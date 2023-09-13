ЕП утвердил закон о 70% экологически чистого авиатоплива к 2050 году

Европарламент (ЕП) одобрил закон, который предполагает увеличение использования экологически чистых видов топлива в авиационном секторе, сообщает «Интерфакс».



Так, аэропорты ЕС и поставщики обязаны обеспечить сроки внедрения экологически чистого авиатоплива: начиная с 2025 года как минимум 2% топлива должно быть «зеленым». Доля такого топлива должна увеличиваться каждые 5 лет: 6% в 2030 году, 20% в 2035, 34% в 2040, 42% в 2045 и 70% в 2050 году.

Определенная доля топливного баланса должна состоять из синтетических видов топлива. К ним относится Е-керосин, или «электронный керосин».

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Маргарита Головатенко