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Клиенты Ак Барс Банка могут бесплатно пополнить бизнес-карты в любых банкоматах

12:39, 13.09.2023

Корпоративным клиентам Ак Барс Банка доступна самоинкассация — безопасное внесение наличной выручки на расчетный счет компании через банкоматы.

Клиенты могут бесплатно внести наличные средства на корпоративную карту в банкоматах Ак Барс Банка, а также пополнить бизнес-карту «Мир» в банкоматах любых банков без комиссии.

Сделать это можно в любое удобное время — услуга доступна круглосуточно.

Подробнее по ссылке.

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