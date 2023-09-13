Клиенты Ак Барс Банка могут бесплатно пополнить бизнес-карты в любых банкоматах
Корпоративным клиентам Ак Барс Банка доступна самоинкассация — безопасное внесение наличной выручки на расчетный счет компании через банкоматы.
Клиенты могут бесплатно внести наличные средства на корпоративную карту в банкоматах Ак Барс Банка, а также пополнить бизнес-карту «Мир» в банкоматах любых банков без комиссии.
Сделать это можно в любое удобное время — услуга доступна круглосуточно.
Подробнее по ссылке.
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