В Татарстане самый низкий коэффициент демографической нагрузки зафиксировали в Пестречинском районе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Среди муниципальных образований Татарстана самый низкий коэффициент демографической нагрузки на начало 2023 года зарегистрировали в Пестречинском районе. На 1 тысячу жителей трудоспособного возраста там приходится 640,25 лица нетрудоспособного.

Самый высокий коэффициент демографической нагрузки на начало 2023 года среди муниципальных образований Татарстана зафиксировали в Муслюмовском районе. На 1 тысячу граждан трудоспособного возраста там насчитывалось 918,29 лица нетрудоспособного.

В Казани в начале этого года на тысячу жителей трудоспособного возраста насчитывалось 767,44 лица нетрудоспособного. В Набережных Челнах этот показатель составлял 759,04.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом по республике на тысячу жителей трудоспособного возраста приходится 770,99 лица нетрудоспособного. В сельской местности этот показатель оценивался на начало года в 804,98 человека, в городской — в 760,95, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, в Татарстане в 2022 году естественный прирост населения зарегистрировали лишь в трех из 45 муниципальных образований. Это Казань — на 785 человек, Пестречинский район республики — на 236, Набережные Челны — на 33.

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Татьяна Демина