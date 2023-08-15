Предприниматели со всей страны, готовые продемонстрировать свои инновационные идеи и бизнес-проекты встретятся в Казани

В рамках проведения масштабного мероприятия Казани для предпринимателей БИЗНЕС ПРОРЫВ 2023 состоится вручение наград конкурса БИЗНЕС ПРОРЫВ.

Конкурс «Бизнес-Прорыв» представляет собой соревнование, направленное на выявление, поддержку и поощрение самых инновационных и перспективных бизнес-проектов в различных отраслях.

В нем сойдутся яркие и талантливые предприниматели со всей страны, готовые продемонстрировать свои инновационные идеи и бизнес-проекты.

Старт заявок 14 августа, конкурсантов попросят предоставить бизнес-планы и описание достижений их бизнеса. На основании этой информации жюри отберет лучшие проекты.

Каждый участник мероприятия узнает, как создать и развить успешный бизнес, а также получит долю мотивации от наших выдающихся спикеров.

Вас ожидают множество возможностей для нетворкинга и обмена идеями с предпринимателями, инвесторами и бизнес-лидерами.

Номинации конкурса:

1 «Стартап года» — для самого инновационного и перспективного стартапа, который обещает революционизировать отрасль.

2 «Социальный предприниматель года» — для предпринимателя, чей бизнес оказывает положительное воздействие на общество и решает социальные проблемы.

3 «Технологический гений» — для предпринимателя, чей бизнес основан на передовых технологиях и инновациях.

4 «Лидер в устойчивости и экологии» — для тех, кто преуспел в создании экологически устойчивого бизнеса и заботится оокружающей среде.

5 «e-com герой» — для предпринимателей, меняют индустрию e-com и вносят значительный вклад в ее развитие в РФ и на международном уровне.

6 «Лучший бизнес в области образования» — для тех, кто разрабатывает образовательные продукты и решения, способствующие улучшению образования.

7 «Лучший бизнес в сфере культуры и искусства» — для предпринимателей, чей бизнес поддерживает и продвигает культурное наследие и искусство.

8 «Цифровизация бизнеса» — для предпринимателей, успешно внедряющих инновации в бизнес.

9 «Бизнес-легенда» — для предпринимателей, чей вклад в бизнес и общество остается неизгладимым на протяжении многих лет.

10 “IT прорыв” — для IT предпринимателей, чей проект успешно вышел на рынок

Эти номинации могут охватить разнообразные области предпринимательства и призваны поощрить разнообразие и инновации среди участников конкурса.

Жюри конкурса:

Юрий Матросов, бизнесмен, венчурный инвестор

Создатель международного сообщества Бизнес Ангелы, системы социального рейтинга , бесплатного каталога для инвесторов, сооснователь клуба Ресурсы и Связи R&C и Криптобанка, инвестор проекта Умной Одежды, проекта Геолокационного приложения Кнопка, проекта BioTechCorp, соинвестор проекта QuantumTech. Проинвестировал более 74 проектов общим обьемом свыше 1 млрд рублей, эксперт в области финансов и криптовалюты, имеет 2 экономических, 1 техническое, 1 юридическое, 1 политическое образований. Специалист финансового рынка ФСФР 1.0 аттестованный центральным банком, аттестованный специалист по стандарту PMI Project Managment.

Владислав Копосов, директор банка, инвестор, основатель фонда для селлеров с капиталом 300+ млн руб, директор Модульбанка, директор по инвестициям в MP Sellers

Раде Гаврилович,бизнесмен, основатель строительной компании АЛЬФАРАД.

Алёна Алешина, инвестор, бизнесвумен,инвестор, бизнесы в ОАЭ и Москве, эксперт по недвижимости

Рамиль Гизетдинов — многопрофильный бизнесмен. Автор научных работ по автоматизации и цифровизации транспортно-экспедиционных услуг.Эксперт по систематизации грузовых перевозок и транспортных компаний.Инвестор.

Раис Агаев — молодой успешный бизнесмен. Основатель казахстанской сети B2B автосервисов полного цикла. Инвестор. Совладелец компьютерных клубов и авторент в Майами.