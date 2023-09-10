В России снова запустят производство танков Т-80

В России перезапустит производство танков Т-80. Такое решение было принято в связи с тем, что они хорошо себя показали в боевых условиях во время спецоперации. Такое решение телеканалу «Звезда» озвучил гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (ГК «Ростех») Александр Потапов.

Как сказал Потапов, производством этой модели не занимались в последние годы, на предприятии лишь проводили модернизацию и ремонт уже произведенной техники. Теперь же завод получил задачу от военных на производство Т-80.



— Мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых, — прокомментировал руководитель компании.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что на танке Т-80 служит знаменитый экипаж «Алеша», в его состав входит татарстанец Расим Баксиков. Он вместе со своими сослуживцами Александром Леваковым, Филиппом Евсеевым и Алексеем Неустроевым, уничтожил два украинских танка Т-72Б. В следующие 30 минут они подбили один американский бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro. После их уничтожения танк еще около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения.



После того как у танка закончился боекомплект, он отправился на перезарядку, а к месту ведения боя направилась другая машина. Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.



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Александр Зарипов