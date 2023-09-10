Совбез: за все время спецоперации в России совершен 131 теракт

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

За время проведения специальной военной операции в России совершен 131 террористический акт, предотвращено же за этот период 144 теракта. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря российского Совбеза Юрий Коков.



Как говорит собеседник издания, в период СВО в России резко увеличилось число террористических атак. На территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт.



— Усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта, — привел данные Коков.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, такой всплеск вызван активностью украинских спецслужб и работой их диверсионно-разведывательных групп. Нападения совершаются не только на приграничных территориях, но и в других регионах России.



Коков также подчеркнул, что целями подобных атак, как правило, становятся мирные люди, а также гражданские объекты внутри страны. Украинские военные применяют ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотные воздушные и морские аппараты, прежде всего западного производства, запрещенные во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы.



Напомним, что сегодня ночью один из избирательных участков в Запорожской области был уничтожен после нападения на него дронами. В результате атаки никто не пострадал.



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Александр Зарипов