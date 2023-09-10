В Мордовии открылся форум «Креативная провинция»

В Мордовии открылся форум «Креативная провинция», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На мероприятии побывал глава республики Артем Здунов, сообщают «Известия Мордовии».

— Когда что-то происходит в регионе, это уже креатив. Мы креативно мыслим, креативно думаем. Мы обязательно будем считать себя креативной республикой, но важно помнить, что это большая работа, — сказал лидер региона.

Руководитель сообщества «Мастерская новых медиа» Евгений Клещ рассказал о способах достижения креатива в средствах массовой информации. По его мнению, креатив — это новые подходы к решению задач, которые приносят пользу.

Сегодня в Саранске стартует фестивальная программа. Участников ждут выставки, мастер-классы, фудкорты и так далее. Начало в 12.00 на территории «Арт-завода» (ул. Мокшанская, 16).

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Айрат Назипов