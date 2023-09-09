В Казани отремонтируют театр им. Качалова

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

На ремонт и реставрацию двух объектов культурного наследия в Казани выделят 83,9 млн рублей. Из них 32,9 млн рублей направят на Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова. Такие сведения опубликованы на портале госзакупок.



Подрядчику нужно выполнить внутренние общестроительные работы, заменить мансардные окна, отремонтировать кровлю и фасад. Еще необходимо установить ограждения металлодетектора и заменить тепловые завесы.

Оставшиеся 51 млн потратят на ремонтно-реставрационные работы в Казанской ратуше. Здание является объектом культурного наследия, где с 1844 по 1852 годы проводились дворянские собрания. Там нужно провести комплекс строительно-монтажных работ с учетом инженерно-технического обеспечения. Подрядчику предстоит купить мебель, оборудование и инвентарь.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Татарстана». Работы нужно завершить до 1 декабря 2023 года.

В здании театра с 1897 по 1900 годы работал народный артист СССР Василий Качалов. Там же в 1928 году выступал Алексей Горький. С 1935 по 1971 год в театре работал народный артист СССР Николай Якушенко. В 2020 году на ремонт здания выделяли 16,6 млн рублей.

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Айрат Назипов