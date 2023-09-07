В Тюлячинском районе Татарстана привели в порядок детские площадки после требования прокуратуры

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Прокуратура нашла нарушения законодательства о безопасности детских игровых и спортивных площадок в Тюлячинском сельском поселении. После проведения проверки их устранили, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Выяснилось, что на всех детских площадках сельского поселения отсутствовала маркировка спортивного инвентаря. Часть оборудования находилась в ненадлежащем состоянии.

В адрес руководителя исполкома было внесено представление об устранении нарушений. Все требования ведомства были выполнены, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В конце августа татарстанские следователи возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на детской площадке. По версии следствия, все случилось в Бугульме 5 августа. На 8-летнего мальчика упал детский игровой комплекс «Вертолет», что привело к закрытой черепно-мозговой травме. Сейчас ребенок проходит лечение.

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Айрат Назипов