Профессор КФУ назвал дату резкого похолодания в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстан надвигается циклон, который принесет резкую смену погоды уже в четверг, 7 сентября. Об этом со ссылкой на данные Гидрометцентра России заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Завтра, 6 сентября, еще будет сухо и тепло, плюс 24, но уже на следующий день, 7 сентября, станет заметно холоднее, температура воздуха снизится до плюс 15 градусов, пройдут дожди. Примерно такая же погода ожидается в пятницу, 8 сентября, только будет на градус холоднее, — передает его слова пресс-служба КФУ.

Но похолодание будет недолгим, сказал метеоролог. По его прогнозам, в выходные стоит ждать потепления. Например, в субботу температура воздуха повысится примерно до плюс 17 градусов, а в воскресенье ожидается ясная погода — до плюс 20 градусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозам эксперта, «бабье лето» в республике может выпасть на середину — конец сентября. Юрий Переведенцев уточнил, что явление это обычное и бывает всегда. Лишь редко бывает, что такого не происходит. Формируется «бабье лето» в результате антициклона, и от области высокого давления становится сухо.

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Айрат Назипов