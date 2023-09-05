Половина казанцев с уважением относится к своему руководству

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Испытывают уважение к начальству 51% жителей столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

Относятся к руководству доброжелательно 4% горожан. Треть горожан (33%) настроена равнодушно. Еще 5% казанцев испытывают к начальству ненависть.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России уважение к руководителям испытывает почти каждый второй (49%), безразличие — каждый четвертый (26%). Еще 7% россиян относятся к начальникам с симпатией, 6% — с неприязнью. В любви к начальству признался 1% опрошенных.

Интересно, что в 2021 году об уважении к начальству говорили 54% россиян, что на 5% больше, чем в 2023-м.

Согласно данным другого исследования, только одного из трех работающих казанцев ничего не раздражает в их начальниках. Самой раздражающей привычкой руководства для горожан является вспыльчивость — ее назвали 14% работающих, еще 9% назвали некомпетентность руководства.

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Галия Гарифуллина