Украина с февраля 2022 года получила от партнеров помощь на $100 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Украина с февраля 2022 года получила от стран-партнеров военную помощь на сумму $100 млрд, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.



— Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи... Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под $100 млрд, — приводит RT его слова, сказанные в интервью «Укринформ».

Он отметил, что на помощь от США пришлось более $50 млрд. По его словам, большая часть государственных средств тратится на довольствие украинских военных и выплату компенсаций.

В начале августа администрация США объявляла о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $200 миллиона.

Глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в конце июля заявляла, что Киев с начала года получил свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров.



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Маргарита Головатенко