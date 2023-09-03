В России за сутки потушили 19 природных пожаров
В России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в telegram-канале.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за 2 сентября в 11 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 360 гектаров.
К полуночи 3 сентября в России действовало 35 лесных пожаров на площади 6 452 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии — там действуют 13 пожаров на 3 692 гектарах.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за сутки 27 августа в пяти регионах России ликвидировали шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 36 гектаров.
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