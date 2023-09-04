В Казани сегодня ожидается до +26 градусов
В Казани в понедельник, 4 сентября, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +23...+26 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3—8 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.
Такая же погода установится в целом по республике. В отдельных районах утром возможен туман. Максимальная температура воздуха днем составит +21... +26 градусов.
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