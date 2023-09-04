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В Казани сегодня ожидается до +26 градусов

06:20, 04.09.2023
В Казани сегодня ожидается до +26 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в понедельник, 4 сентября, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +23...+26 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3—8 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.

Такая же погода установится в целом по республике. В отдельных районах утром возможен туман. Максимальная температура воздуха днем составит +21... +26 градусов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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