ГК «Астра» представила на международной выставке TatOilExpo-2023 альтернативу иностранным решениям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На международной выставке TatOilExpo-2023, прошедшей в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, свои решения представил российский ИТ-разработчик ГК «Астра». Среди них и флагманский продукт — операционная система Astra Linux. Были презентованы и другие передовые разработки, в том числе системы управления базами данных, резервного копирования, виртуализации и удаленного доступа к виртуальной инфраструктуре — продукты, которые сегодня являются достойной альтернативой иностранным.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для удобства заказчиков, в том числе из нефтегазовой отрасли, у ГК «Астра» своя обширная экосистема, позволяющая решать различные задачи импортозамещения — поскольку в процессе импортозамещения и построения ИТ-инфраструктуры важно не просто закупить и попытаться применить разрозненные решения, а сделать так, чтобы они друг с другом были совместимы и реально работали.

Компания имеет практические примеры применения операционной системы Astra Linux, в том числе для управления технологическими процессами добычи нефтепродуктов. В частности, речь идет о применении Astra Linux как платформы для SCADА-систем в качестве контроллера верхнего уровня, для контроля и мониторинга управления технологическими процессами при работе с нефтегазовой продукцией.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Наша экосистема решений позволяет на ее платформе создавать базовую ИТ-инфраструктуру, включающую в себя как серверную часть, так и рабочие места для специалистов с реализацией всех необходимых сервисов (начиная от корпоративных веб-порталов и баз данных и заканчивая почтовыми серверами и средствами централизованного управления), — рассказал Илья Нигматулин, заместитель директора Департамента нефтегазового сектора ГК «Астра».

Подробнее о решениях и новинках ГК «Астра» в интервью Илья Нигматулин поведал в рамках выездной редакции «Реального времени».

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