Открывается новый рейс из Казани в Киров
Из Казани в Киров открывается регулярный рейс, с 18 августа к его выполнению приступит авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
Рейсы будут выполнять три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям:
- по вторникам вылет из Казани в 19.30, прибытие в Киров в 20.30; обратный вылет из Кирова в 21.25, прибытие в Казань в 22.25;
- по пятницам вылет из Казани в 20.20, прибытие в Киров в 21.20; обратный вылет из Кирова в 22.00, прибытие в Казань в 23.00;
- по воскресеньям вылет из Казани в 17.10, прибытие в Киров в 18.10; обратный вылет из Кирова в 19.00, прибытие в Казань в 20.05.
На маршруте задействовали 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200. Минимальная стоимость перелета Казань — Киров в одну сторону составит 2 831 рубль при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании. В стоимость билета входит багаж весом 10 кг и ручная кладь 5 кг.
О выполнении рейсов между Казанью и Кировом договаривались раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов. Выполнение регулярных рейсов в Казань стало возможным благодаря софинансированию из бюджетов республики и Кировской области.
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