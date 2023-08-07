Открывается новый рейс из Казани в Киров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из Казани в Киров открывается регулярный рейс, с 18 августа к его выполнению приступит авиакомпания «ЮВТ АЭРО».



Рейсы будут выполнять три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям:

по вторникам вылет из Казани в 19.30, прибытие в Киров в 20.30; обратный вылет из Кирова в 21.25, прибытие в Казань в 22.25;

по пятницам вылет из Казани в 20.20, прибытие в Киров в 21.20; обратный вылет из Кирова в 22.00, прибытие в Казань в 23.00;

по воскресеньям вылет из Казани в 17.10, прибытие в Киров в 18.10; обратный вылет из Кирова в 19.00, прибытие в Казань в 20.05.

На маршруте задействовали 50-местные реактивные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-200. Минимальная стоимость перелета Казань — Киров в одну сторону составит 2 831 рубль при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании. В стоимость билета входит багаж весом 10 кг и ручная кладь 5 кг.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

О выполнении рейсов между Казанью и Кировом договаривались раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов. Выполнение регулярных рейсов в Казань стало возможным благодаря софинансированию из бюджетов республики и Кировской области.



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Маргарита Головатенко