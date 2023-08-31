Коллекторы в Лаишевском районе Татарстана отремонтируют почти за 300 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В селе Габишево Лаишевского района Татарстана планируют провести капитальный ремонт канализационных коллекторов. На эти цели направят 286 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Согласно техническому заданию, предусматривается капитальный ремонт напорного канализационного коллектора прокладки от канализационной насосной станции КНС-57 до КНС-58. Сети на данном участке пришли в техническую непригодность и требуют замены. Общая протяженность трубопроводов по объекту составляет 19,2 км.

Прокладка проектируемых сетей водоотведения предусмотрена как открытым способом, так и методом горизонтально-направленного бурения. Проектной документацией предусмотрена подземная прокладка сетей водоотведения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы нужно закончить до 30 ноября нынешнего года. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев.

В Казани на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту коллектора ливневой канализации на ул.Павлюхина готовы направить 2,9 млн рублей. От подрядчика потребуется подготовить документацию, предусматривающую проведение таких мероприятий, как замена сетей ливневой канализации диаметром, размер которого уточнят в проекте, переустройство асфальто-бетонного покрытия на участке от дома №108 на ул. Павлюхина до территории ГСК «Салют», обеспечение водоотведения на период ремонта и так далее.

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Айрат Назипов