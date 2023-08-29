К городским фестивалям в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах ускорили интернет

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

МТС завершила работы по модернизации связи в крупных городах Татарстана, что повлияло на скорость мобильного интернета (+30%) и емкость сетей (+28%). Помимо жилых районов, модернизация сети затронула и общественные пространства в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске, которые стали постоянным местом притяжения горожан.

Так, в конце августа в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других населенных пунктах Татарстана запланированы массовые гуляния в честь Дня Республики. В Казани до 31 августа проходит целый ряд мероприятий на разных городских площадках: фестиваль современной татарской культуры «Печэн базары» и «Милли кием» на набережной Кабана, гастрофестиваль на озере Лебяжьем, фестиваль уличных музыкантов на центральной пешеходной улице Баумана, фестиваль для молодежи в экстрим-парке «Урам», большой вечерний концерт с российскими звездами и салют на набережной у Центра семьи «Казан». В Набережных Челнах основные гуляния состоятся на набережной им. Г. Тукая и на майдане парка «Прибрежный». Нижнекамцы 26 августа отпраздновали День нефтяника, а 30 августа отметят День республики — массовые мероприятия и большой концерт здесь проходят на площадке у ледового катка на проспекте Мира.

— Парки и площади Татарстана собирают с каждым годом все больше местных жителей и туристов. С помощью аналитики Big Data мы фиксируем растущие цифровые потребности пользователей и определяем локации, где требуется укрепление сети. Во время праздников и массовых мероприятий нагрузка на сеть в общественных пространствах вырастает в десятки раз. Помимо работ по укреплению сети, мы при необходимости дополнительно устанавливаем в этих местах передвижные базовые станции, — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.