В Татарстане начал работу первый Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи

В Татарстане начал работу первый Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества республики, сообщили в Минмолодежи РТ.



Сейчас Татарстан готовится ко Всемирному фестивалю молодежи-2024 и к волонтерской программе. Сегодня было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи, Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) и Информационно-ресурсным центром добровольчества Татарстана.

Центр стал одной из четырех организаций, которые будут обучать и координировать работу добровольцев Приволжского федерального округа. Всего отберут 180 волонтеров. 120 из них — из Татарстана, 60 — из Удмуртии, рассказал министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.

В столице Татарстана начал работу II Казанский глобальный молодежный саммит. В нем участвуют 140 делегатов из 30 стран мира, в том числе из Турции, Ливии, Таджикистана, Ливана, Сенегала, Палестины и Камеруна. На участие в Казанском глобальном молодежном саммите в этом году поступили заявки от 4 тысяч делегатов из более 80 стран. Мероприятие продлится до 30 августа.



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Маргарита Головатенко