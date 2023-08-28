Место встречи с компанией FLAMAX: TATOILEXPO в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой FLAMAX

Международная выставка пройдет на полях «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября и станет одним из главных событий Татарстанского нефтегазохимического форума — 2023.

TatOilExpo — это площадка для деловых встреч, мероприятий, конференций, подписания соглашений о сотрудничестве. Своим опытом здесь делятся эксперты отрасли, представители органов власти и научного сообщества. Ярким событием в программе Международной выставки 2023 года станет отраслевой конкурс на лучший проект или техническое решение, способствующий развитию перспективных разработок оборудования и технологий и направленный на стимулирование молодых специалистов к созданию инновационного продукта для нефтегазохимического комплекса.

В течение трех дней на площади более 10 000 м2 свои технологические достижения представят более 180 российских и зарубежных экспонентов: нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также компании из смежных отраслей промышленности. В их числе — российский производитель сборных стальных резервуаров — FLAMAX. Компания представит на TatOilExpo-2023 комплексные решения для хранения и подачи воды противопожарного и питьевого назначения.

Стенд FLAMAX расположен по адресу Е5-1, в центральной части Павильона №2. В состав нашей выставочной команды вошли не только менеджеры по продажам, но и технические специалисты. Они будут готовы консультировать новых и уже хорошо знакомых клиентов по вопросам и особенностям применения наших технологических решений. График работы выставки: ежедневно с 9.00 утра.

Не менее насыщенная повестка ожидает руководство FLAMAX. Генеральный директор компании Фиргат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков присоединятся к деловой программе Татарстанского нефтегазохимического форума, ключевым мероприятием которого станет пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях» — его планирует посетить Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Также в планах — участие в Днях поставщика ряда отраслевых предприятий, таких как ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть», в ходе которых эксперты расскажут о ресурсных потребностях компаний, критериях выбора подрядных организаций, специфике подготовки конкурсной документации и обсудят возможности сотрудничества.

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