Татарстанцы могут сделать предзаказ на iPhone 15 в интернет-магазине МТС
МТС, цифровая экосистема, запустила предзаказ на iPhone 15. Владельцы виртуальных сертификатов смогут получить новинки одними из первых в России.
Стоимость виртуального сертификата составляет 50 тыс. рублей. Приобрести его можно в интернет-магазине МТС*. Также в каждом салоне МТС специалисты компании могут помочь оформить сертификат. Номинал сертификата засчитывается в счет стоимости iPhone, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму смартфона.
Сразу после презентации Apple специалисты кол-центра МТС свяжутся с каждым обладателем сертификата, чтобы уточнить все детали заказа. После оплаты покупки клиенты получат в подарок кешбэк в размере 3 тыс. рублей и МТС PayTag, который дает возможность привязать к платежному стикеру около 20 карт различных банков.
«Продукты от Apple уже давно зарекомендовали себя как революционные решения, поэтому они всегда пользуются высоким спросом у россиян уже на старте предзаказов. Мы всегда стремимся презентовать все новинки одними из первых в России или в мире, поэтому и сейчас предлагаем уникальную возможность для покупки iPhone 15. С помощью виртуального сертификата каждый клиент сможет не только получить новый смартфон, но и годовую гарантию от МТС», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
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