ВС России нанесли удар по аэродрому в Киевской области

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе Пинчуков в Киевской области. Как сообщили в Минобороны России, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

За сутки была поражена радиолокационная станция ВСУ в районе Запорожья. Кроме того, войска уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Славгорода Днепропетровской области.

В то же время средства ПВО сбили два Су-25, девять ракет системы залпового огня HIMARS и 30 беспилотников ВСУ. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области.

Днем ранее российские системы ПВО сбили 37 беспилотников. А средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.



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Айрат Назипов