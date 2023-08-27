«Роскосмос» опубликовал снимок Казани со спутника

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По случаю 18-летия со дня торжественного открытия казанского метрополитена «Роскосмос» показал снимок Казани, сделанный на космический аппарат «Ресурс-П». Публикация доступна в telegram-канале госкорпорации.

Там напомнили, что 27 августа 2005 года в честь 1000-летия города состоялось торжественное открытие метрополитена. При этом планы по строительству в столице Татарстана появились в начале 1980-х годов, когда Казань разрослась и стала городом-миллионником.

— Тогда (в 2005 году — прим. ред.) он состоял из пяти станций. Сегодня на радиальной ветке «север — юг» уже 11 станции, четыре из которых — в густонаселенных районах города за рекой Казанкой. Строится вторая линия, в восточную часть города, — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Первыми пассажирами казанской подземки стали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Уже через 2 часа после прохода поезда с высокими гостями метрополитен открыли для общего пользования. Строить его начали также 27 августа, 1997 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов