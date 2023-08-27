Глава Буинского района Татарстана посетовал на дефицит учителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов обратил внимание министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина на проблему с педагогами. Проблему обсудили на районной августовской конференции работников образования.

— До сих пор острым остается дефицит учителей, поручил усилить работу по профориентации, потому что меры поддержки уже существуют — нужны только заинтересованные специалисты. Доля высокобалльных работ в районе снизилась, а медалисты показали не самые хорошие результаты. По итогам экзаменационной кампании мы примем управленческие решения, — передает его слова пресс-служба администрации Буинского района.

Камартдинов подчеркнул, что в новом учебном году в школах Буинска появятся среди первых классов классы с татарским языком обучения. Аналогичные группы появятся в детских садах.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также он продемонстрировал министру здание ветеринарного техникума, которое открылось после капремонта. Здесь заменили отопление и электричество, двери и полы, привели в порядок предметные кабинеты и актовый зал. На эти цели потратили 72 млн рублей.

На прошлой неделе в Казани состоялось республиканское совещание работников образования и науки. О подробностях совещания и болевых точках татарстанской системы образования — в репортаже «Реального времени».



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Айрат Назипов