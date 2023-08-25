Менее половины сельчан в Татарстане заказывают товары и услуги через интернет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Доля сельского населения Татарстана старше 15 лет, использовавшего интернет для заказов товаров и услуг в 2022 году, составила 40,9%. При этом в России этот показатель составляет 37,5%. Статистику на брифинге озвучил замминистра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев.

Активнее заказывают услуги и товары через интернет городские жители. В прошлом году этой возможностью воспользовались 71,8% горожан. При этом в России этот показатель составляет только 54,3%.

По данным спикера, интернетом в регионе в 2022 году пользовались 95,6% татарстанцев. Это больше, чем в целом по стране, на 24%.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Как сообщил у себя в социальных сетях глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, Татарстан стал лидером по числу голосов за подключение интернета в малых населенных пунктах. По словам руководителя ведомства, регион лидирует в онлайн-голосовании с более чем 23,8 тысячи голосов. Вслед за Татарстаном расположились Башкортостан и Краснодарский край. «Реальное время» также изучило жалобы татарстанцев на работу интернета в районах. Подробности — в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов, Елизавета Пуншева