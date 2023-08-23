Лизинговый портфель «КАМАЗ-лизинг» составил 61,5 млрд рублей по итогам полугодия

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-лизинг» по итогам первого полугодия составил 61,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.



По отраслевому признаку портфель представлен 13 видами деятельности, более 90% из которых составляют клиенты из транспортной, строительной, торговой, жилищно-коммунальной, сельскохозяйственной отраслей.

По итогам шести месяцев этого года наблюдалась тенденция роста спроса со стороны МСБ, доля которого в портфеле составила 94%.

«КАМАЗ-лизинг» по итогам полугодия передал клиентам в три раза больше автотехники, чем за аналогичный период прошлого года. Более востребованными у клиентов стали среднетоннажные автомобили КАМАЗ «Компас», прицепы производства НЕФАЗ, ТЗА. Традиционно лидирующие позиции сохранили магистральные тягачи КАМАЗ-54901.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

«КАМАЗ-лизинг» работает на всей территории России. Наибольшее число клиентов компании сосредоточены в Нижегородской области, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ставропольском крае.

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Маргарита Головатенко