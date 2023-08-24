В Казани квартиры на первых и последних этажах зданий стоят дешевле остальных более чем на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на вторичном рынке разница в цене между квартирами на «средних» и первых этажах равняется 29%. При покупке жилья на последнем этаже выгода составит 23%, выяснили аналитики «Авито Недвижимость».



Средняя стоимость квартир в Казани составляет 6,5 миллиона рублей, следует из исследования. На первом этаже жилье стоит 4,6 миллиона рублей, на последнем — 5 миллионов рублей.

В исследовании участвовали 33 российских города. Наибольшая разница в цене жилья на «средних» (17,3 млн рублей) и первых (5,9 млн рублей) этажах наблюдается в Москве: она равняется 66%. За столицей следуют Казань и Самара: в обоих городах покупка квартиры на первом этаже позволяет сэкономить 29% стоимости.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Покупка жилья на последних этажах выгодна во всех городах, фигурировавших в исследовании, кроме Санкт-Петербурга. Наиболее выгодна эта сделка в Самаре (экономия составляет 28%), Волгограде и Казани (23%).



Напомним, жилье на вторичном рынке Татарстана подорожало за год на 6%. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке составила во втором квартале 2023 года 132 036 рублей. По сравнению с январем — мартом она уменьшилась на 4,6 тысячи, а по отношению к аналогичному периоду выросла на 7,5 тысячи.

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Галия Гарифуллина