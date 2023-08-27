Среднемесячная температура сентября на западе ПФО ожидается выше нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре 2023 года среднемесячная температура на западе Приволжского федерального округа «наиболее вероятна» выше нормы. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Выше нормы среднемесячная температура первого месяца осени ожидается также на большей части Центрального и Южного федеральных округов. Аналогичная ситуация прогнозируется и в северо-восточных районах Дальневосточного федерального округа.

В Гидрометцентре России также уточнили, что на большей части Центрального федерального округа средняя температура воздуха в сентябре 2023 года ожидается выше, чем в аналогичном месяце прошлого года.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным Гидрометцентра Татарстана, многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха для сентября в регионе составляет 11,9 градуса. Однако в начале осени этого года показатель будет выше.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина