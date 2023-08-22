Технопарк «Идея» стал членом Национальной ассоциации трансфера технологий

Фото: предоставлено пресс-службой ИПТ "Идея" для realnoevremya.ru

Национальная ассоциация трансфера технологий (НАТТ) создана в мае 2017 года негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Федеральной службой по интеллектуальной собственности («Роспатент»). Основным фокусом деятельности Ассоциации является трансфер технологий как процесс коммерциализации научно-технических компетенций и технологий, передача соответствующих прав на них из сектора разработки в сектор последующего применения.

НАТТ — это «точка входа» в научный сектор для бизнеса, набор инструментов и сервисов, которая объединяет науку, бизнес и органы власти, дополняя и повышая эффективность их усилий в области трансфера технологий.

Среди основных направлений деятельности ассоциации: развитие цифрового инструмента — платформы трансфера технологий (https://digital-natt.ru/), мониторинг рынка, экспертное сопровождение законодательных инициатив, разработка методик образовательного контента, реализация образовательных программ для центров трансфера технологий ведущих вузов и компаний и многое другое.

Членами НАТТ являются ключевые участники экосистемы трансфера технологий в России, такие как «Ростех», «Росатом», «Роснефть», «РЖД», МГУ, КФУ, Фонд «Сколково» и др. По состоянию на август 2023 года это 84 организации, среди которых институты развития, ведущие вузы и научные центры, государственные корпорации и лидирующие отраслевые компании.

«Членство в Ассоциации позволит технопарку «Идея» расширить пул потенциальных партнеров, эффективно встроиться в интеграционную кооперационную цепочку вузов и предприятий реального сектора экономики, развить работу Центра реверсивного инжиниринга. Будет сделан акцент на технологический брокеридж, то есть развитие сервисов инжиниринга, трансфера технологий и интеллектуальных прав, организации международного взаимодействия и т.п.», — отметил генеральный директор Технопарка «Идея» Диас Сафин.

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