Число работающих пенсионеров снизится к 2025 году до 5,6 миллиона

Число работающих пенсионеров с 2025 году снизится до 5,6 млн человек, сейчас оно составляет 7,9 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз в статье в журнале ВНИИ труда.



Сокращение объясняют увеличением возраста получения пособий по старости с 2019 года (с 60 до 65 для мужчин и с 55 до 60 для женщин). Таким образом, люди, считавшиеся ранее лицами нетрудоспособного возраста, перешли в категорию трудоспособных. По данным Социального фонда, на конец 2022-го число работающих пенсионеров составило 7,9 млн, снизившись на 600 тыс. с прошлого года. Для России в целом характерен рост вовлеченности в экономику граждан старших возрастов.

На снижение числа работающих пенсионеров в том числе влияет отсутствие индексации пособий по старости: людям становится невыгодно работать легально, из-за чего они переходят в неформальный сектор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Снижение числа работающих пенсионеров негативно влияет на динамику трудовых ресурсов России. Снижение числа работающих пенсионеров в целом негативно влияет на динамику трудовых ресурсов в России.

Согласно данным Росстата, средний размер пенсий в мае в России составил 19 462 рубля, что на 14,6% выше по сравнению с маем прошлого года. В мае 2022 года средний размер назначенных пенсий составил 16 976 рублей, а в апреле 2023 года — 19 435 рублей.



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Маргарита Головатенко