В КФУ разрабатывают методику диагностики эмоционального состояния школьников по мультфильмам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Студентка Института психологии и образования Казанского федерального университета Инна Жарковская вместе с командой разрабатывает уникальную методику диагностики психологического состояния детей младшего школьного возраста, сообщили в пресс-службе вуза.



Методика выявляет особенности понимания ребенком мультфильмов. Рассчитывается, что это сможет помочь сформировать личностные качества и скорректировать дальнейшее развитие ребенка. Выявить психологические особенности детей поможет система анкетирования, а вопросы с рисуночным ответом покажут бессознательные импульсы и переживания школьника.

— Созданные нами карточки также помогут понять родителям, что может получить их ребенок, чему научиться, смотря мультфильмы и различные мультсериалы. В будущем хочется заниматься и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Я очень надеюсь, что получится создать грамотные карточки, которые облегчат работу с ними, — поделилась Инна Жарковская.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В команде студентки пять девушек. Научный руководитель проекта -заведующая кафедрой начального образования ИПО Венера Закирова.

Проект «Мультфильм как диагностический ресурс младшего школьника» признан одним из победителей III очереди всероссийского конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». На него девушка потратила 1 млн рублей. Обладателями специального гранта стали 63 представителя КФУ.

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Маргарита Головатенко